Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

7,40 EUR -1,60% (01.03.2018, 17:47)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

7,42 EUR -0,80% (01.03.2018, 17:54)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

72,00 HKD -0,62% (01.03.2018)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen.

(01.03.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Beijing (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von Analyst Wei Feng von CICC:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Wei Feng, Aktienanalyst beim Investmenthaus CICC, seine Kaufempfehlung für die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF).Der für 2017 ausgewiesene Nettogewinn stimme mit den Planungen des Managements von BYD Co. Ltd. überein.Die CICC-Analysten rechnen in 2018 dank eines neuen Produktzyklus mit einem Anstieg der PKW-Erlöse von 38 auf 55 Mrd. RMB. Der steigende Umsatz könnte für Skaleneffekte sorgen. Neue Subventionsbestimmungen könnten der Profitabilität im Bereich Autos mit alternativem Antrieb einen Schub verpassen. Gerade die Autos von BYD mit Reichweiten von mindestens 300 Kilometer kämen nun in den Genuss höherer Beihilfen. Diese Modelle würden fast die Hälfte des Umsatzvolumens von 2017 ausmachen.Analyst Wei Feng weist zudem darauf hin, dass das Elektronikgeschäft in 2017 eine gute Entwicklung verzeichnet habe. Im Photovoltaik-Segment dürften die Verluste in 2018 vermutlich schrumpfen.In ihrer BYD-Aktienanalyse stufen die Analysten von CICC den Titel unverändert mit "buy" ein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: