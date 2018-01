Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (25.01.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Das Papier des Elektroautobauers sei in den letzten Tagen deutlich angesprungen. Bereits vergangene Woche habe die BYD-Aktie zwei Kaufempfehlungen bekommen. Gute News würden auch aus Ägypten kommen. Das Hightech-Unternehmen befinde sich in Gesprächen mit der ägyptischen Regierung über den Bau einer Monorail-Bahn in der ägyptischen City Alexandria. Das Monorail-Geschäft sei ein spannendes Tätigkeitsfeld für den Konzern.Die BYD-Aktie pendle seit mehreren Wochen in einer Range zwischen 6,80 Euro und 7,80 Euro. Vor wenigen Tagen sei starke Kaufneigung aufgekommen. Bislang habe es aber noch nicht gereicht, den Titel über die 8,00-Euro-Marke zu heben.Anleger müssen bei der BYD-Aktie etwas Geduld mitbringen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten sollte sich das auszahlen. Jetzt müsse der Titel aber erst das Break über das letzte Hoch bei 8,45 Euro schaffen. (Analyse vom 25.01.2018)Börsenplätze BYD-Aktie: