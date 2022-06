Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

33,995 EUR +1,31% (02.06.2022, 16:58)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

284,40 HKD +0,64% (02.06.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

36,47 USD +2,01% (02.06.2022, 16:45)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (02.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marco Schmidberger von "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) zugreifen.Ausgehend vom Mai-Tief habe die Aktie von BYD einen beachtlichen Rebound mit einem Plus von 40 Prozent hingelegt. Auch den heutigen Donnerstag habe die Aktie an der Hongkonger Heimatbörse in der Gewinnzone beendet. Der Erfolgslauf könnte sich jetzt weiter fortsetzen, denn durch den Ausbruch über diese Marke sei ein starkes Kaufsignal generiert worden.284,40 Hongkong-Dollar (HKD) - mit diesem Kurs ende der Tag in Hongkong für die BYD-Aktie. Damit liege der Schlusskurs über den August-Hochs, die bei 282 HKD die obere Begrenzung einer hartnäckigen Widerstandszone markiert hätten. Technisch gesehen habe die Aktie den Widerstand durchbrochen und ein starkes Kausignal generiert.Daher rücke nun wieder der bisherige Kursrekord bei 324,60 HKD ins Visier. Den habe die Aktie im Oktober aufgestellt, nachdem sie den Widerstandsbereich durchbrochen habe. Davor lauere aber noch eine Hürde am August-Hoch bei genau 295,00 HKD.Der Rebound der BYD-Aktie habe es in sich. Da die Widerstandszone mehrfach ohne Erfolg angelaufen worden sei, sei der Durchbruch als starkes Kaufsignal zu werten.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link