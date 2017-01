Xetra-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,16 EUR +0,41% (18.01.2017, 13:17)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,15 EUR -0,25% (18.01.2017, 13:35)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z. B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über 12 eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u. a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (18.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktie: Bodenbildung in Sicht - Gute Einstiegsgelegenheit! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, sieht in einer aktuellen Aktienanalyse eine gute Einstiegsgelegenheit bei der Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF).Die BYD-Aktie sei zuletzt ein bisschen unter die Räder gekommen. Das liege laut dem Aktienprofi daran, dass in den letzten Monaten immer wieder Diskussion da sei, wie es mit der Förderung von Elektroautos in China weiter gehe. Hier werde es Kürzungen geben, aber es sei noch nicht ganz klar, wie stark diese ausfallen würden. Das habe den Kurs der BYD-Aktie stark belastet. Allerdings zeige sich nun, dass sich im Bereich um 5 Euro ein Boden bilden könne.Bis zum Jahr 2020 wolle BYD in China einige Millionen Autos auf die Straßen bringen. Der Börsenexperte glaube, dass man im Hinblick auf die Kürzungen verhalten agieren werde und dass BYD davon weiter profitieren dürfte.Jetzt ist es keine schlechte Zeit, sich ein paar BYD-Aktien zu schnappen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.01.2017)Börsenplätze BYD-Aktie: