Alphabet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 90,00 Buy Citigroup Jeff Chung 18.04.2019 64,00 Buy Daiwa Capital Markets Kelvin Lau 15.04.2019 45,10 Reduce Instinet Benjamin Lo 29.03.2019 33,20 Underperform Merrill Lynch Ming-Hsun Lee 29.03.2019 30,00 Underweight Morgan Stanley Jack Yeung 27.03.2019 57,00 Outperform Credit Suisse Bin Wang 27.03.2019



Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

6,01 EUR -3,22% (25.04.2019, 21:08)



Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

6,00 EUR -3,07% (25.04.2019, 19:43)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

53,30 HKD -3,09% (25.04.2019)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (26.04.2019/ac/a/a)







Shenzhen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Elektroauto- und Batterieproduzenten BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 90,00 oder 30,00 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BYD-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BYD Co. Ltd. wird am 26. April die Zahlen zum ersten Quartal 2019 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten anbetrifft, billigen die Analysten von Citigroup der BYD-Aktie das höchste Kursziel von 90,00 HKD zu. In seiner Aktienanalyse vom 18. April bekräftigt Analyst Jeff Chung das Votum "buy". Im Rahmen einer Studie zur chinesischen NEV-Industrie würden die Citigroup-Analysten die Auffassung äußern, dass die Nachfrage nach Elektroautos auf dem chinesischen Festland die Markterwartungen für das zweite Halbjahr 2019 bei weitem übertreffen dürfte. Bei den Absatzschätzungen bestehe insofern Aufwärtspotenzial. BYD Co. Ltd. bleibe nach Angaben des Analysten Chung einer der Top-Favoriten im Sektor.Eine der niedrigsten Kursprognosen für den BYD-Titel stammt von BofA Merrill Lynch Research. Analyst Ming-Hsun Lee reduziert das Kursziel von 35,70 auf 33,20 HKD. Das Rating lautet unverändert "underperform". Nach der Änderung der Richtlinien der chinesischen Regierung zur NEV-Förderung würden die Analysten von BofA Merrill Lynch Research die EPS-Projektionen für BYD Co. Ltd. für 2019 und 2020 um 35% sowie 29% senken. Angesichts der starken Abhängigkeit vom NAV-Markt seien die Perspektiven von BYD derzeit trübe.Laut Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", ist BYD für die Zukunft gut positioniert. Das Produktportfolio mit Elektroautos, einer eigenen Batterieproduktion, Elektrobussen und Monorail sei spannend und vielversprechend.Fakt sei: BYD habe einen sehr guten Eindruck auf der Shanghai Motor Show hinterlassen. Mit seinen neuen Modellen könnte der Elektroautobauer in eine neue Liga aufsteigen. Ein Hingucker sei vor allem der E-Seed GT gewesen, entworfen vom ehemaligen AUDI-Chefdesigner, Wolfgang Egger.BYD sei und bleibe eine spannende und spekulative Möglichkeit, am Ausbau der Elektromobilität in China zu profitieren. Gute Nerven sind gefragt, Stoppkurs: 4,65 Euro, so Jochen Kauper weiter in einer Aktienanalyse vom Donnerstag, 25. April.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BYD-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BYD-Aktie auf einen Blick: