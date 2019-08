Kursziel

Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

4,99 EUR +2,89% (19.08.2019, 20:01)



Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

4,96 EUR +2,06% (19.08.2019, 19:37)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

43,35 HKD +1,05% (19.08.2019)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (20.08.2019/ac/a/a)







Shenzhen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Elektroauto- und Batterieproduzenten BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 90,00 oder 22,30 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BYD-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BYD Co. Ltd. wird am 21. August die Zahlen zum 2. Quartal 2019 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BYD-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Citigroup: Der dort zuständige Analyst, Jeff Chung, hält am Kursziel von 90,00 HKD fest. Das Rating "buy" wurde in einer Aktienanalyse vom 23. Juli bekräftigt. BYD Co. Ltd. und Toyota hätten bekannt gegeben, gemeinsam Batterie-Autos bauen zu wollen. Geplant sei die Entwicklung von Limousinen und SUV sowie der benötigten Batterien. Die Modelle sollten unter dem Markenname Toyota auf den Markt kommen. Die Citigroup-Analysten würden die Nachricht begrüßen. Die Partnerschaft könnte die Bewertung der BYD-Aktie um rund 40% auf 125 HKD steigern.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die BYD-Aktie kommt von Jack Yeung von Morgan Stanley: In einer Aktienanalyse vom 3. Juli bekräftigt der Analyst das Votum "underweight" und senkt das Kursziel von 30,00 auf 28,00 HKD. Die Analysten von Morgan Stanley würden befürchten, dass die Kürzung der Beihilfen beim Kauf von Elektroautos kurzfristig einen signifikanten Einfluss auf die Margen haben werde. BYD Co. Ltd. werde den negativen Effekt durch indirekte Preiserhöhungen und Größenvorteile vermutlich nicht ausgleichen können, auch wenn das Unternehmen angekündigt habe, mit einem Mix aus verschiedenen Maßnahmen genau dies erreichen zu wollen.Der chinesische Automarkt sei härter als erwartet. Spielraum für Preiserhöhungen sei wegen des intensiven Wettbewerbs kaum vorhanden. Jack Yeung kürze wegen den Einschnitten bei den Subventionen die Margenprognosen. Niedrigere operative Kosten infolge von Einsparungen dürften nur teilweise eine Wirkung erzielen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BYD-Aktie auf einen Blick: