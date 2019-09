Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BYD-Aktie?



Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BYD-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

K+S-Aktie

(EUR) Rating

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 78,70 Buy Citigroup Jeff Chung 28.08.2019 20,70 Underperform Macquarie Research Allen Yuan 26.08.2019 57,00 Buy Daiwa Capital Markets Kelvin Lau 23.08.2019 30,00 Underperform Merrill Lynch Ming-Hsun Lee 23.08.2019 39,00 Neutral Goldman Sachs Fei Fang 23.08.2019 39,20 Reduce Instinet Benjamin Lo 22.08.2019



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (20.09.2019/ac/a/a)







Shenzhen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Elektroauto- und Batterieproduzenten BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 78,70 oder 20,70 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BYD-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BYD Co. Ltd. hat am 21. August die Zahlen zum 2. Quartal 2019 bekannt gegeben.Wie der Aktienanalyse von Goldman Sachs vom 23. August zu entnehmen ist, habe der von BYD Co. Ltd. im ersten Halbjahr erwirtschaftete Nettogewinn die Prognose um 7% verfehlt. Grund dafür seien die niedrigeren Margen. Der für das dritte Quartal in Aussicht gestellte Gewinn bedeute einen scharfen Rückgang gegenüber dem Vorjahresergebnis.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BYD-Aktie anbetrifft, billigen die Analysten der Citigroup dem Titel das höchste Kursziel von 78,70 HKD zu. In seiner Aktienanalyse vom 28. August stuft Analyst Jeff Chung den Wert weiterhin mit "buy" ein. Die Analysten der Citigroup hätten ihre Absatzprognosen für BYD Co. Ltd. nach den Einschnitten bei den NAV-Subventionen nach unten korrigiert. Gleichzeitig seien aber auch mögliche zukünftige staatliche Kaufanreize sowie die Batteriestrategie des Unternehmens im Bewertungsmodell berücksichtigt worden. Maßnahmen der Zentralregierung zur Ankurbelung der Autoverkäufe könnten den Sektorbewertungen Unterstützung bieten, so die Citigroup-Analysten.Die niedrigste Kursprognose für die BYD-Aktie kommt dagegen von Macquarie Research und liegt bei 20,70 HKD. In seiner Aktienanalyse vom 26. August bewertet Analyst Allen Yuan den Titel unverändert mit "underperform". Die Analysten von Macquarie Research nähmen auf die gesenkten Absatzprognosen von BYD Co. Ltd. für 2019 Bezug, die das trübe Nachfrageumfeld widerspiegeln würden. Die Kürzungen bei den staatlichen Kaufanreizen würden sich erheblich negativ auswirken.Die letzten Zahlen von BYD zeigten einen eindeutigen Trend Richtung Elektromobilität und Hybridautos: Im August verkaufte der chinesische Autobauer 36.009 Autos, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom Donnerstag, 19. September. Fast 50 Prozent der verkauften Autos seien auf Hybrid und Elektroautos entfallen.Nicht vergessen sollte man, dass BYD eine eigene Batterieproduktion habe. Im Vergleich zu vielen anderen Autobauern sei BYD also nicht auf die mächtigen Hersteller von Batteriezellern wie CATL, Samsung SDI und LG Chem angewiesen.Außerdem sei geplant, die Batterie-Sparte abzuspalten und als eigenständige Firma an die Börse zu bringen. Geplant sei ein IPO erst für 2022. Bis dahin wolle die eigne Batterieproduktion ausweiten. Geplant sei die Erhöhung der Kapazitäten von 20 auf 60 GWh. Damit wäre nicht nur die Versorgung der eigenen Elektroautos gesichert, sondern BYD könnte auch zum Zulieferer für andere Autobauer werden.Die BYD-Aktie habe die guten News aufgenommen und sich deutlich von den Tiefstständen von umgerechnet 4,55 Euro gelöst. Mittlerweile habe das Papier den Widerstand bei umgerechnet 4,80 Euro genommen und notiere bei 4,88 Euro.Die nächste Hürde warte bei 5,02 Euro auf die BYD-Aktie. Werde auch diese Marke geknackt, könne das Papier bis zur 200-Tage-Linie bei 5,53 Euro laufen. Erst sobald diese genommen werde, könne für die Aktie Entwarnung gegeben werden. Gleichzeitig würde das ein neues Kaufsignal für die Aktie bedeuten. Langer Atem ist gefragt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" weiter.