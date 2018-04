Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die börsennotierten Unternehmen in Deutschland schütten so viel Dividende aus wie nie zuvor, so Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Über Dividenden partizipieren Anleger am wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Sie können für den Aktionär ein regelmäßiges Einkommen bedeuten. Diese Ausschüttungen machen über einen langen Zeitraum betrachtet einen erheblichen Anteil an der Gesamtrendite einer Aktie aus. Die Dividenden können in schwierigen Zeiten als Puffer für Kursverluste dienen. Es ist aber fahrlässig, vor der Anlage in eine Aktie lediglich auf die aktuelle Ausschüttungsrendite zu schauen. Ein Blick auf die wirtschaftliche Lage des Unternehmens, die Frage, woraus sich die Ausschüttung speist, wie auch die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen in der Vergangenheit ist wichtig. Denn die Lage eines Unternehmens kann sich verschlechtern und in der Folge Dividenden gekürzt oder sogar gestrichen werden. Bei der Auswahl ist also eine qualitative Bewertung sinnvoll.Nicht jeder Sparer hat aber Zeit, laufend Unternehmen zu analysieren sowie das Portfolio aktiv zu bewirtschaften. Wer diese Mühe scheut, kann auf Dividendenfonds zurückgreifen. Die Fondsmanager suchen nach strengen Kriterien die geeigneten Unternehmen für das Portfolio aus. Über den Fonds investiert der Anleger so in ein breites Sortiment verschiedener Aktien. Das reduziert die Verlustrisiken. Wichtig ist, dass der Sparer das am Aktienmarkt investierte Geld länger entbehren kann, um Kursschwankungen im Depot mühelos zu verkraften. (25.04.2018/ac/a/m)