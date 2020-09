London Stock Exchange-Aktienkurs BT Group-Aktie:

Kurzprofil BT Group plc:



Die BT Group plc (British Telecom oder BT) (ISIN: GB0030913577, WKN: 794796, Ticker-Symbol: BTQ, London: BT.A, Nasdaq OTC-Symbol: BTGOF) ist die Holdinggesellschaft einer integrierten Unternehmensgruppe, die Stimm- und Datenübertragungsdienste in mehr als 170 Ländern anbietet. Das Angebotsspektrum umfasst nationale und internationale Telekommunikations-Services, Netzwerk- und IT-Services, Breitband- und Internet-Produkte wie auch verschiedene Produkte, die die Bereiche Festnetz und Mobilfunk miteinander verbinden.



Der Konzern gilt in Großbritannien sowohl für den privaten als auch für den Geschäftskundenmarkt als einer der größten und führenden Kommunikationsdienstleister des Landes. BT legt großen Wert auf enge Kundenbindung, mit dem Ziel, die für ein Telekommunikationsunternehmen bestmögliche Kundenbetreuung zu gewährleisten, gleichzeitig aber die eigene Effizienz und Produktivität zu steigern. (07.09.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BT Group-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des britischen Telekomkonzerns BT Group plc (British Telecom oder BT) (ISIN: GB0030913577, WKN: 794796, Ticker-Symbol: BTQ, London: BT.A, Nasdaq OTC-Symbol: BTGOF).Laut Medienberichten rüste sich die BT Group gegen eine mögliche Übernahmeofferte und habe deswegen die Investmentbank Goldman Sachs als Berater engagiert. Medienangaben zufolge liege noch keine formale Offerte vor, das Management habe jedoch offenbar Hinweise, dass verschiedene Private-Equity-Gruppen ein gemeinsames Angebot vorbereiten würden. Ebenso sei auch die Übernahme durch einen europäischen Rivalen vorstellbar. Hintergrund sei die niedrige Marktkapitalisierung der BT Group (10,0 Mrd. GBP). Seit Ausbruch der Corona-Krise in Europa habe die BT Group-Aktie rund 30% an Wert verloren und damit deutlich mehr als der gesamte europäische Telekommunikationssektor mit rund -10% (Stoxx Europe 600 Telecommunications).Hauptaugenmerkt für eine Übernahme könnte nach Meinung des Analysten der Glasfaserbereich Openreach der BT Group sein. Telekommunikationsinfrastruktur (Funkmasten und Netze) sei zurzeit aufgrund der regelmäßigen Erträge sehr beliebt bei Investoren, weshalb auch viele Telekommunikationsunternehmen ihre Infrastruktur ausgliedern oder verkaufen würden. Infolgedessen würde es bei einer Übernahme der BT Group wahrscheinlich auch zu einer Aufspaltung kommen, um den Wert von Openreach zu heben.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 0,00 GBp je Aktie) von <10% stuft Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, die Aktie der BT Group weiterhin mit dem Votum "halten" ein. Das Kursziel laute unverändert 1,10 GBP. (Analyse vom 07.09.2020)