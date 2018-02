London Stock Exchange-Aktienkurs BT Group-Aktie:

Die BT Group plc (British Telecom oder BT) (ISIN: GB0030913577, WKN: 794796, Ticker-Symbol: BTQ, London: BT.A, Nasdaq OTC-Symbol: BTGOF) ist die Holdinggesellschaft einer integrierten Unternehmensgruppe, die Stimm- und Datenübertragungsdienste in mehr als 170 Ländern anbietet. Das Angebotsspektrum umfasst nationale und internationale Telekommunikations-Services, Netzwerk- und IT-Services, Breitband- und Internet-Produkte wie auch verschiedene Produkte, die die Bereiche Festnetz und Mobilfunk miteinander verbinden.



Der Konzern gilt in Großbritannien sowohl für den privaten als auch für den Geschäftskundenmarkt als einer der größten und führenden Kommunikationsdienstleister des Landes. BT legt großen Wert auf enge Kundenbindung, mit dem Ziel, die für ein Telekommunikationsunternehmen bestmögliche Kundenbetreuung zu gewährleisten, gleichzeitig aber die eigene Effizienz und Produktivität zu steigern. (07.02.2018/ac/a/a)

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - BT Group-Aktienanalyse von Analystin Bettina Deuscher von der LBBW:Bettina Deuscher, Analystin der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des britischen Telekomkonzerns BT Group plc (British Telecom oder BT) (ISIN: GB0030913577, WKN: 794796, Ticker-Symbol: BTQ, London: BT.A, Nasdaq OTC-Symbol: BTGOF).BT Groups Q3-Zahlen (abweichendes Geschäftsjahr per 31.03.) hätten mit einem Umsatzrückgang von 3% und Einbußen von 2% yoy beim adj. EBITDA in Q3 leicht unterhalb der Markterwartungen gelegen. Lediglich BT Consumer habe eine stabile Erlösentwicklung gezeigt und EE (Mobilfunk Privatkunden) sei eine Steigerung der Erlöse um +4% yoy gelungen. Vor allem anhaltend herausfordernde Marktbedingungen seien zur Begründung der Erlöseinbußen von Business and Public Sector (BSP, -5% yoy), Global Services (GS, -9% yoy) und Wholesale and Ventures (WV, -4% yoy) angeführt worden. Bezüglich aktuell gesunkenen Auftragseingängen im Vorjahresvergleich werde bei BPS auf eine positive Entwicklung auf Basis der letzten 12 Monate verwiesen (+12%). Bei WV hätten sich die Auftragseingänge auf dem Niveau des Vorquartals entwickelt, während v. a. Effekte aus zwei zwischenzeitlich beendeten großvolumigen Netzwerkaufträgen im Vorjahr den momentanen signifikanten Einbruch im VJ-Vergleich (-61% yoy) erklären würden. Kumuliert für die ersten neun Monate hätten die Erlöseinbußen 1% yoy betragen.Ertragsseitig habe sich das adj. EBITDA um 2% yoy verringert, wobei lediglich GS und WV eine Steigerung der Segment-Ergebnisse verzeichnet hätten. Der Normalised Free Cash Flow habe sich in den ersten neun Monaten stabil entwickelt, ebenso wie die Nettofinanzverschuldung.Der Jahresausblick sei bestätigt worden. Bezüglich der kurz zuvor aufgestockten Glasfaserausbaupläne sei betont worden, dass daraus keine großen CAPEX-Veränderungen für das neue Jahr zu befürchten seien. Details zum neuen Businessplan und Ergebnisse der andauernden routinemäßigen Pensionsdefizit-Überprüfung würden mit der Bilanzvorstellung im Mai 2018 erwartet. Die LBBW-Prognose leite ein auf dem DCF-Modell basiertes unverändertes Kursziel von 390 GBp ab. Sie bewege sich am unteren Rand der Unternehmensguidance. Risiken würden v.a. unerwartet hohe Pensionsbelastungen, GBP/EUR-Kursrisiken, Integrationsrisiken (EE) sowie unerwartete Belastungen für die Regulierung des TK-Marktes UK infolge des Brexits umfassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BT Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs BT Group-Aktie:2,738 EUR +0,59% (07.02.2018, 09:06)