Kurzprofil BT Group plc:



Die BT Group plc (British Telecom oder BT) (ISIN: GB0030913577, WKN: 794796, Ticker-Symbol: BTQ, London: BT.A, Nasdaq OTC-Symbol: BTGOF) ist die Holdinggesellschaft einer integrierten Unternehmensgruppe, die Stimm- und Datenübertragungsdienste in mehr als 170 Ländern anbietet. Das Angebotsspektrum umfasst nationale und internationale Telekommunikations-Services, Netzwerk- und IT-Services, Breitband- und Internet-Produkte wie auch verschiedene Produkte, die die Bereiche Festnetz und Mobilfunk miteinander verbinden.



Der Konzern gilt in Großbritannien sowohl für den privaten als auch für den Geschäftskundenmarkt als einer der größten und führenden Kommunikationsdienstleister des Landes. BT legt großen Wert auf enge Kundenbindung, mit dem Ziel, die für ein Telekommunikationsunternehmen bestmögliche Kundenbetreuung zu gewährleisten, gleichzeitig aber die eigene Effizienz und Produktivität zu steigern. (13.03.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BT Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Telekomkonzerns BT Group plc (British Telecom oder BT) (ISIN: GB0030913577, WKN: 794796, Ticker-Symbol: BTQ, London: BT.A, Nasdaq OTC-Symbol: BTGOF).Das Unternehmen habe sich nach monatelangem Streit mit der Aufsichtsbehörde Ofcom (Office of Communications) darauf geeinigt, seine Festnetzsparte Openreach in eine rechtlich eigenständige Gesellschaft mit unabhängigem Management und Board auszugliedern. Openreach betreibe das Telefon- und Breitbandnetz von BT (Umsatzanteil von Openreach in den ersten neun Monaten 2016/17 (31.12.): 21,2%; bereinigtes EBITDA: 34,8%). Die Vermögenswerte würden zu 100% im Eigentum von BT bleiben. Die Konkurrenten Sky, Talktalk und Vodafone hätten ursprünglich eine komplette Ausgliederung von Openreach als eigenständiges Unternehmen verlangt. Langfristig könnte jedoch aus der rechtlichen Trennung auch eine solche komplette Abspaltung werden.Das Wertpapier habe am Freitag mit einem Kursanstieg von 3,7% sehr positiv auf die nicht überraschende Meldung reagiert, was hauptsächlich daran gelegen habe, dass die Einigung keine negativen Überraschungen enthalten habe und ein Unsicherheitsfaktor weniger bei der ohnehin von einem Bilanzskandal in Italien stark belasteten BT-Aktie sei.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die BT Group-Aktie. Das Kursziel sei von 3,45 auf 3,85 GBP erhöht worden. (Analyse vom 13.03.2017)Xetra-Aktienkurs BT Group-Aktie:3,91 EUR -0,46% (13.03.2017, 09:19)