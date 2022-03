Die Aussicht auf eine Beschleunigung der Energiewende habe die Aktien von Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) (+13,6%), Vestas (+15,1%) und Siemens Gamesa (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) (+14,4%) bzw. Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) (+10,3%) unterstützt. Zu den Gewinnern würden aber auch konventionelle Energieversorger mit höherem Erneuerbaren Anteil wie etwa RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) (+3,7%) und Iberdrola (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, NASDAQ OTC-Symbol: IBDSF) (+2,6%) zählen. Der französische Energieversorger EdF (ISIN: FR0010242511, WKN: A0HG6A, Ticker-Symbol: E2F, Euronext Paris-Symbol: EDF) (+2,5%) habe von der Aussicht auf eine Renaissance der Kernenergie profitiert, welche den Neubau oder die Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken zur Folge haben könnte, um die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu verringern.



Das von der deutschen Bundesregierung dotierte Sondervermögen in Höhe von EUR 100 Mrd. zur Aufrüstung der Bundeswehr den Aktien von Rüstungsunternehmen Auftrieb verliehen. Die Aktien von Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) (+24,8%) und Radarspezialist HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) (+42,6%) seien kräftig angezogen, stark hätten sich in Europa auch BAE Systems (ISIN: GB0002634946, WKN: 866131, Ticker-Symbol: BSP) (+10,2%) und die italienische Leonardo (ISIN: IT0003856405, WKN: A0ETQX, Ticker-Symbol: FMNB) (+15,1%) gezeigt.



Die Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) (+7,5 %) hätten von der Aussicht auf eine stärkere Nachfrage nach Elektroautos im Lichte der hohen Ölpreise profitiert.



BAWAGs (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG, NASDAQ OTC-Symbol: BWAGF) Nettogewinn im vierten Quartal 2021 habe die Markterwartungen um 8% übertroffen. Das Management plane eine Dividende in Höhe von EUR 3 je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr auszuschütten. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 erwarte das Management die Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE) bei zumindest 17%. Alle Ziele für 2025 seien mit dem Zusatz bestätigt worden, dass die geplante Akquisition von Peak Bancorp zusätzlich EUR 30 Mio. zum Vorsteuergewinn beitragen solle. Die BAWAG habe kein Exposure in Russland oder der Ukraine. (01.03.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) (-4,0%) litten unter der angekündigten Veräußerung des 20%-Anteils am russischen Energiekonzern Rosneft (ISIN: US67812M2070, WKN: A0J3N5, Ticker-Symbol: OJS1, Nasdaq OTC-Symbol: OJSCY), zumal der Verkauf infolge des Rubelverfalls und des Kurssturzes einen hohen Verlust zur Folge haben dürfte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Shell (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) (-1,2%) habe gestern nachbörslich ebenfalls bekanntgegeben, aus seinem Joint Venture mit Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) und den verbundenen Unternehmen aussteigen zu wollen. Dieser Schritt umfasse neben der 27,5 %-Beteiligung an der Flüssiggasanlage Sachalin-II auch jene am Pipelineprojekt Nord Stream 2. Ende 2021 habe Shell rund USD 3 Mrd. an langfristigen Vermögenswerten in diesen russischen Unternehmen gebunden gehabt. Shell habe erklärt, dass die Veräußerungen zu Wertminderungen führen würden. Trotz alledem habe Shell seine progressive Dividendenpolitik (20 bis 30% des operativen Cashflows sollten in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre ausgeschüttet werden - bei gleichzeitiger Einhaltung einer starken Bilanz) bestätigt. Insofern werde Shell im ersten Halbjahr 2022 USD 8,5 Mrd. für Aktienrückkäufe aufwenden und die Dividende je Aktie im ersten Quartal 2022 um 4% erhöhen.