Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,24 EUR +1,97% (11.10.2021, 09:55)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,236 EUR +1,73% (11.10.2021, 09:39)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

359,30 GBp +1,63% (11.10.2021, 09:41)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (11.10.2021/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Es laufe weiterhin rund bei BP. Die Gewinne des britischen Energieriesen würden dank haussierender Öl- und Gaspreise sprudeln. Zudem hätten die Briten nun mit dem chinesischen Konzern Shenzhen Gas einen zehnjährigen LNG-Liefervertrag vereinbart. Demnach solle BP von Januar 2023 bis Dezember 2032 jährlich 225.000 bis 300.000 Tonnen LNG (Flüssiggas) pro Jahr an Shenzhen Gas liefern.Über die finanziellen Details seien keine konkreten Angaben gemacht worden. Der chinesische Konzern habe lediglich erklärt, dass er zusätzlich zu den Marktpreisen eine Extra-Servicegebühr an BP zahlen werde.China versuche derzeit mit verschiedenen Maßnahmen die Versorgung mit Erdgas speziell durch Flüssiggas-Lieferungen zu sichern. BP erscheine diesbezüglich ein guter Partner zu sein. Die Briten seien bereits stark im asiatischen LNG-Markt aktiv. Man halte eine 30-prozentige Beteiligung am LNG-Terminal im chinesischen Guangdong Dapeng. Außerdem betreibe BP in Indonesien eine große LNG-Exportanlage.