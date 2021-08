Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,49 EUR +0,11% (26.08.2021, 14:23)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,984 GBP +0,02% (26.08.2021, 14:28)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (26.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Am heutigen Mittag notiere die BP-Aktie bei knapp 3 GBP bzw. 3,50 Euro. Dies sei der "faire Marktpreis", der aktuell zustande gekommen sei. Analysten würden indes versuchen, anhand der erwarteten Erträge der Unternehmen ihrerseits den fairen Wert von Aktien zu bestimmen. Und bei BP liege der von den Experten ermittelte Durchschnitt weit über dem derzeitigen Kursniveau.So kämen die 26 Analysten, die sich regelmäßig mit der BP-Aktie befassen würden, auf ein durchschnittliches Kursziel von 3,84 GBP (umgerechnet 4,46 Euro). Dies liege rund 30% über dem heutigen Kurs.Auch "Der Aktionär" sehe für die BP-Aktie weiterhin noch Luft nach oben. Dem britischen Konzern würden derzeit die anhaltend hohen Ölpreise in die Karten spielen, die für 2021 wieder satte Gewinne ermöglichen würden. Nutze der Vorstand diesen Spielraum für ein ausgewogenes Maß an Gewinnbeteiligung der Aktionäre sowie strategisch sinnvollen Zukunftsinvestitionen, dürfte das die Börse honorieren. Anleger sollten dabeibleiben (Stopp: 3 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2021)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:3,488 EUR -0,06% (26.08.2021, 14:29)