XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,098 EUR +3,02% (06.12.2021, 12:32)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

348,90 GBp +2,36% (06.12.2021, 12:32)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (06.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe die BP-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 320 auf 404 Britische Pence (umgerechnet 4,72 Euro) angehoben. Das Expertenteam um James Hubbard sei vorliegenden Ausblick auf 2022 für die Ölbranche sehr optimistisch. Der Omikron-bedingte Ölpreisrutsch werde sich als Überreaktion erweisen, seien sich die Experten sicher. Dies würden sie u.a. mit den historisch eher geringen Lagerbeständen und der andererseits von 18 Monaten Corona-Krise unbeirrt hohen Nachfrage begründen.Auch "Der Aktionär" halte die BP-Aktie angesichts der guten Perspektiven, der starken Marktstellung und der hohen Ertragsstärke für unterbewertet. Dividendenjäger könnten nach wie vor zugreifen (Stopp: 3,20 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:4,106 EUR +3,53% (06.12.2021, 12:44)