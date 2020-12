Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

2,8695 EUR -2,88% (30.11.2020, 10:23)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

2,882 EUR -2,02% (30.11.2020, 10:09)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,57 GBP -2,24% (30.11.2020, 09:18)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (30.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Energieaktien wie BP oder Gazprom hätten sich zuletzt im Zuge der positiven Impfstoff-News deutlich von ihren Mehrjahrestiefs entfernen können. Doch nun kämen wieder Ängste auf, dass es mit den Ölpreisen bald wieder bergab gehen könnte. Der Grund sei Uneinigkeit im Ölverbund OPEC+ über eine Verlängerung der für die Stabilität der Ölpreise wohl bitter benötigten Förderkürzungen.So sei es den beteiligten Staaten am Wochenende offenbar nicht gelungen, sich während eines informellen Treffens auf eine kurzfristige Förderpolitik zu einigen. An diesem Montag und Dienstag sollten die Beratungen in offizieller Runde fortgesetzt werden. Es gehe um die Frage, ob die Ölstaaten ihre Förderung Anfang kommenden Jahres erhöhen oder bestehende Fördergrenzen zunächst fortbestehen sollten.Zum Verbund OPEC+ würden neben den OPEC-Staaten unter Führung Saudi-Arabiens weitere große Produktionsländer wie Russland gehören. In der Corona-Krise hätten die Länder ihre Förderung gedrosselt, um die einbrechenden Ölpreise zu stabilisieren. Im Zuge der globalen Wirtschaftserholung sollten die Fördergrenzen gelockert werden. Allerdings habe sich die wirtschaftliche Lage wegen neuer Corona-Wellen zuletzt wieder eingetrübt, sodass eine zeitliche Verlängerung der Fördergrenzen diskutiert werde.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: