Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,606 EUR +0,50% (20.05.2021, 15:20)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,606 EUR +0,56% (20.05.2021, 15:06)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

310,15 GBp +0,58% (20.05.2021, 15:08)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (20.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Nachdem Brent-Öl in dieser Woche kurzzeitig über die 70-Dollar-Marke habe klettern können, sei es relativ rasch wieder abwärts gegangen - ebenso mit den Aktienkursen von Energieriesen wie BP. Doch auch ein Ölpreisniveau von rund 60 Dollar biete für die Briten gute Bedingungen, um satte Gewinne einzufahren.So würden Analysten für das laufende Jahr damit rechnen, dass BPs Erlöse von 180 auf 249 Mrd. Dollar anziehen dürften. Das EBITDA solle den Schätzungen zufolge von 12,0 auf 31,6 Mrd. Dollar steigen. Beim Nettogewinn werde nach einem horrenden Verlust im Vorjahr nun mit einem Plus von 8,8 Mrd. Dollar gerechnet (0,46 Dollar je Aktie).Die Dividende solle auf 0,21 US-Cent erhöht werden (woraus sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau eine Rendite von 4,9 Prozent errechnen würde), was natürlich für die kurzfristige Rendite förderlich sei, langfristig betrachtet aber durchaus kritisiert werden könne.Anleger können bei der mit einem KGV von 10 und einem KBV von 1,1 günstig bewerteten Dividendenperle weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 2,70 Euro belassen werden. (Analyse vom 20.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: