Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

2,257 EUR +0,78% (27.10.2020, 10:56)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

2,252 EUR +1,26% (27.10.2020, 10:43)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,03 GBP +1,51% (27.10.2020, 10:44)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (27.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der britische Ölkonzern BP habe auch im dritten Quartal angesichts mauer Ölnachfrage in der Corona-Krise rote Zahlen eingefahren. Unter dem Strich habe für die Aktionäre ein Verlust von 450 Millionen US-Dollar (381 Millionen Euro) gestanden, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Vor einem Jahr habe BP einen Fehlbetrag von 749 Millionen Dollar ausgewiesen, im besonders durch Sonder-Abschreibungen belasteten zweiten Quartal dieses Jahres sogar 16,8 Milliarden Dollar Verlust gehabt.Bereinigt um Sonderposten sowie um Bewertungsveränderungen von Ölreserven habe aber zwischen Juli und Ende September ein Gewinn von 86 Millionen Dollar gestanden, nach 2,25 Milliarden ein Jahr zuvor. Hier hätten Analysten ebenfalls mit einem Verlust gerechnet. Darüber hinaus seien im vergangenen Quartal weitere Fortschritte beim Schuldenabbau gemacht worden.Die schrittweise Erholung der Ölnachfrage seit dem Frühling scheine sich fortzusetzen, habe es vom Unternehmen geheißen. Insbesondere in Asien ziehe die Nachfrage an. Allerdings seien Form und Geschwindigkeit der Erholung der Weltwirtschaft weiter von der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie abhängig.BP-Chef Bernhard Looney habe die Quartalsdividende erneut bei 5,25 US-Cent pro Anteilschein angesetzt. Im Vorquartal habe BP die Quartalsausschüttung zum ersten Mal seit zehn Jahren gekappt. Auf das Jahr hochgerechnet würden die Anteilseigner damit 0,21 Dollar je Aktie erhalten, woraus sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau eine stattliche Rendite von 7,8 Prozent errechnen würde.Deshalb sollten weiterhin ausnahmslos mutige Anleger bei BP an Bord bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 2,10 Euro belassen werden. (Analyse vom 27.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link