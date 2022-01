XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (21.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs seien bereits seit längerer Zeit bullish für die drei großen westeuropäischen Energieriesen TotalEnergies, BP und Royal Dutch Shell gestimmt. Nachdem die Ölpreise in dieser Woche auf neue 7-Jahres-Höchststände geklettert seien, seien nun die Gewinnprognosen und auch die Kursziele zum Teil deutlich angehoben worden.Für die BP-Aktie das Kursziel von 550 auf 600 GBp (7,20 Euro) nach oben angepasst worden. Daraus errechne sich Kurspotenzial von satten 56%. Das Papier des britischen Konzerns sei dementsprechend auf der viel beachteten "Conviction Buy List" belassen worden."Der Aktionär" bleibe für die drei Blue Chips ebenfalls optimistisch gestimmt und rate weiterhin zum Kauf der immer noch günstig bewerteten Dividendentitel. Der Stoppkurs bei BP könne vorerst noch bei 3,40 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:4,588 EUR -0,74% (21.01.2022, 09:39)