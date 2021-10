Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,178 EUR +0,43% (29.10.2021, 09:39)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,174 EUR +0,29% (29.10.2021, 09:23)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

353,70 GBp +0,47% (29.10.2021, 09:25)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (29.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die BP-Aktie sei diese Woche unter Druck geraten. Denn auch die steile Aufwärtsrally beim Ölpreis sei ins Stocken geraten. Der Grund sei der unerwartet höher gestiegene Rohöllagerbestand in den USA gewesen. Für die BP-Aktie werde es jetzt eng.Mitte September sei die Freude bei BP-Anlegern groß gewesen. Nachdem die Aktie zuvor für zwei Monate um die 200-Tage-Linie geschwankt sei, sei ihr dort ein Rebound geglückt. Innerhalb eines Monats habe das Papier um satte 21 Prozent zugelegt, sei aber letzte Woche an der Widerstandszone an den Zwischenhochs zwischen 370,70 und 376,55 Pence sowie am oberen Ende des stark gehandelten Preisbereichs bei 365 Pence abgeprallt. Ein Verkaufssignal beim MACD-Indikator habe die BP-Aktie im Zuge des fallenden Ölpreises bis heute um rund vier Prozent korrigieren lassen.Im Fokus stünden nun die Q3-Zahlen, die am 02.11. publiziert würden. Sollte der Mineralölkonzern mit diesen enttäuschen, wäre mit einem Test der Unterstützungszone zwischen 327 und 337 Pence zu rechnen. Bei Kursen darunter dürfte die 200-Tage-Linie bei 307,48 Pence wieder anvisiert werden.Würden die Zahlen hingegen positiv ausfallen, sollte der Kurs die eben genannten Marken wieder zügig anlaufen. Gelinge sogar der Sprung über diese Hürden, liege das nächste Etappenziel an der oberen Gap-Kante vom 6. März 2020 bei 394,95 Pence.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: