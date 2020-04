Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (28.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Es nahe der Tag der Wahrheit für die Anteilseigner von Royal Dutch Shell. Am Donnerstag werde der britisch-niederländische Energieriese seine Quartalszahlen vorlegen. Bereits heute sei es beim Wettbewerber BP so weit gewesen: Das Unternehmen habe einen kräftigen Gewinneinbruch verzeichnet - allerdings sei dieser geringer ausgefallen als befürchtet.Der bereinigte Überschuss sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 791 Millionen US-Dollar (730 Millionen Euro) zurückgegangen, wie der Konzern am Dienstag in London mitgeteilt habe. Ein Jahr zuvor habe BP noch einen bereinigten Gewinn von knapp 2,36 Milliarden Dollar ausgewiesen. Dennoch wolle das Unternehmen die Quartalsdividende um 2,4 Prozent auf 10,5 Cent je Aktie erhöhen."Wir haben es mit einem außergewöhnlich herausfordernden Umfeld zu tun", habe Finanzchef Brian Gilvary gesagt. Die Auswirkungen der Rückgänge bei Nachfrage und Preisen dürften sich auch im zweiten Quartal fortsetzen. BP werde mit einer Reihe von Maßnahmen die Liquidität erhöhen, die Bilanz stärken und die Ausgaben reduzieren.Bereits Anfang April habe das Unternehmen Kostensenkungen angekündigt: Im laufenden Jahr sollten die organischen Investitionsausgaben demnach auf insgesamt 12 Milliarden US-Dollar (etwa 11 Milliarden Euro) begrenzt werden. Das seien circa 25 Prozent weniger, als der Konzern ursprünglich geplant habe. Organische Investitionsausgaben seien um Effekte wie Zusammenschlüsse bereinigt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link