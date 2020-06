Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,4495 EUR +0,45% (29.06.2020, 12:20)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,437 EUR +1,10% (29.06.2020, 12:03)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

3,11 GBP +1,74% (29.06.2020, 12:19)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (29.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die anhaltend niedrigen Öl- und Gaspreise würden BP weiterhin deutlich belasten. Die Stimmen, wonach die Briten ähnlich wie der Rivale Royal Dutch Shell wohl auch bald die Dividende kürzen müssten, würden allmählich lauter. Doch nun fließe dem Konzern ein satter Betrag in die Kasse.So verkaufe der Ölkonzern nun sein Petrochemiegeschäft für insgesamt 5 Milliarden US-Dollar. Käufer sei das britische Chemieunternehmen Ineos, wie BP am Montag in London mitgeteilt habe. Dabei erhalte der Ölkonzern eine Vorabzahlung von 400 Millionen Dollar, weitere 3,6 Milliarden würden bei Abschluss der Transaktion fließen, der zum Jahresende erwartet werde. Eine weitere Milliarde Dollar werde in mehreren Tranchen 2021 gezahlt.Mit dem Verkauf schließe BP sein Programm zur Abgabe von Geschäften mit einem Wert von insgesamt 15 Milliarden Dollar ein Jahr früher ab als geplant, habe das Unternehmen erklärt. Betroffen von dem Verkauf seien weltweit mehr als 1.700 Mitarbeiter. Sie sollten auf Ineos übergehen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: