Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (09.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Soeben habe das Pharmaunternehmen BioNTech verkündet, dass es einen Antrag auf Zulassung für den Corona-Impfstoff stellen werde. Die Aktien der Ölproduzenten BP, Exxon und Royal Dutch Shell, die alle zuletzt auf Mehrjahrestiefs gestanden hätten, würden nun einen wahren Aufschwung erfahren. Die Werte seien 10 bis 15 Prozent im Plus.Die Charts der drei großen Ölproduzenten BP, Exxon und Shell würden sich sehr stark ähneln. Dabei seien die Aktien von BP und Shell bereits unter die Mehrjahrestiefs, die jeweils zum Höhepunkt der Pandemie Mitte März markiert worden seien, gefallen.Als vor rund zwei Stunden die positive Nachricht veröffentlicht worden sei, seien die Papiere im Schnitt zwischen zehn bis 15 Prozent nach oben geschnellt. Alle drei Werte würden dabei die 50-Tage-Linie überschreiten. Der starke Kaufimpuls und das enorm hohe Handelsvolumen dürften die Aktien heute weiterhin stark beflügeln.Die 50-Tage-Linie bei 2,52 Euro sei geknackt. Eine kurzfristige Aufwärtsbewegung bis zum 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 3,27 Euro sei recht wahrscheinlich.Die Exxon-Aktie sei deutlich über der 50-Tage-Linie bei 29,85 Euro gestiegen. Mit einem kurzfristigen Aufschwung bis zum massiven Widerstand bei 36 Euro sei nun zu rechnen.Alle drei Ölproduzenten würden heute nach der Impfstoff-Ankündigung einen starken Aufschwung erfahren. Da eine extrem hohe Schwankungsbreite zu erwarten ist, bietet sich ein Einstieg aber nur für hartgesottene Trader an, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link