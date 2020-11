Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,0705 EUR +6,10% (24.11.2020, 12:43)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,059 EUR +6,23% (24.11.2020, 12:28)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,7195 GBP +7,30% (24.11.2020, 11:30)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (24.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Über Monate hinweg dürften sich die gebeutelten Anteilseigner von BP und Shell häufig gesagt haben: "Schon wieder!" Denn ab dem Sommer sei es gefühlt täglich weiter bergab mit den Kursen der beiden Energieriesen gegangen - nahezu ohne jegliche Gegenbewegung.Auch heute dürften sich die Aktionäre ungläubig gefragt haben: "Schon wieder?" Denn beide Aktienkurse würden derzeit nur wenig Anstalten machen, eine aus charttechnischer Sicht eigentlich durchaus übliche Verschnaufpause einzulegen. So gehe es im heutigen Handel erneut nach oben. Auch diesmal wieder angetrieben von einer robusten Ölpreisentwicklung.So seien die Ölpreise im frühen Handel erneut gestiegen und hätten damit an die Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe am Morgen 46,58 Dollar gekostet. Das seien 52 Cent mehr als am Montag gewesen. Zeitweise sei Nordseeöl bei 46,62 Dollar gehandelt worden und damit auf dem höchsten Stand seit Beginn der Corona-Krise im März. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 54 Cent auf 43,60 Dollar gestiegen.Am Markt seien die steigenden Ölpreise vor allem mit der Aussicht auf eine schnelle Einführung wirksamer Corona-Impfstoffe erklärt worden. Mittlerweile werde mit dem Beginn von Impfungen bereits im Dezember gerechnet. Bisher habe die Corona-Pandemie nur mit harten Einschränkungen des öffentlichen Lebens eingedämmt werden können, die einen Rückgang der Nachfrage nach Treibstoffen und damit nach Rohöl zu Folge hätten.Das Marktumfeld für die Ölpreise sowie natürlich für Produzenten wie Shell und BP helle sich weiter auf. Zudem lägen die Börsenwerte beider im kommenden Jahr voraussichtlich wieder hochprofitablen Konzerne immer noch unter deren Eigenkapital. Dennoch sollten Anleger immer auch die hohen Risiken bedenken, die ein Investment in Energieaktien derzeit mit sich bringen würden. Daher sollten beide Positionen unbedingt mit Stoppkursen abgesichert werden. Bei BP sollte dieser bei 2,10 Euro, bei Shell bei 11,10 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link