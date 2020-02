Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,699 EUR +1,06% (12.02.2020, 21:28)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

5,667 EUR +0,82% (12.02.2020, 17:35)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

474,60 GBp +1,04% (12.02.2020, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London-Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten.

(12.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe..Der britische Konzern wolle bis spätestens 2050 klimaneutral werden. Damit kündige mit BP ein weiterer Ölgigant Maßnahmen an, um die Treibhausgaseffekte einzudämmen. In der Branche gebe es zunehmend Druck von großen Investoren und Aktivisten, dass die Unternehmen klimaneutraler werden müssten.Dies werde sicherlich eine Herausforderung, aber auch eine große Chance sein. Für ihn und die Aktionäre sei klar, dass BP sich verändern müsse, damit das Unternehmen seine Rolle spiele und seinen Zweck erfülle, so der BP-Chef Bernard Looney laut einer Mitteilung. Zudem habe BP eine neue Konzernstruktur angekündigt, um leistungsfähiger und wertvoller zu werden. Der Konzern wolle auf einem Kapitalmarkttag im September seine Strategie und kurzfristigen Pläne präsentieren."Der Aktionär" bleibe für die günstig bewertete BP-Aktie optimistisch gestimmt. Wer die Dividendenperle (Rendite 6,9%) bereits im Depot habe, sollte dabeibleiben. Derzeit arbeite die BP-Aktie an einer Bodenbildung. Noch nicht investierte Anleger sollten ein positives Signal abwarten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: