Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

2,871 EUR +2,63% (01.12.2020, 11:52)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

2,863 EUR +1,67% (01.12.2020, 11:37)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,541 GBP +2,60% (01.12.2020, 10:41)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (01.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Aktie von BP sei im gestrigen Handel kräftig unter Druck geraten. So hätten sich die Anteilscheine des britischen Energieriesen um mehr als vier Prozent verbilligt. Der Grund hierfür seien die Streitigkeiten innerhalb der OPEC+-Staaten, welche die Ölpreise und damit auch sämtliche Aktien von Energiefirmen belastet hätten.So sei es dem Ölverbund OPEC+ trotz intensiver Verhandlungen bisher nicht gelungen, sich auf eine kurzfristige Förderpolitik zu einigen. Eine für Dienstag angesetzte Verhandlungsrunde solle aufgrund von Unstimmigkeiten erst am Donnerstag stattfinden. Meinungsverschiedenheiten gebe es offenbar vor allem zwischen den Ölgiganten Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.Der Ölverbund stehe vor einer heiklen Entscheidung. Es gehe darum, ob die Förderung Anfang 2021 erhöht werden solle oder nicht. Für eine Erhöhung könnte die Aussicht auf Corona-Impfstoffe sprechen. Ein flächendeckender Impfvorgang nehme jedoch Zeit in Anspruch, sodass sobald nicht mit einer anspringenden Erdölnachfrage gerechnet werde. Das spreche für eine weiterhin gedrosselte Förderung.Nach einem Kursanstieg von satten 45 Prozent innerhalb kurzer Zeit sei ein Dämpfer in Form des gestrigen Kursrückgangs nichts Ungewöhnliches und aus charttechnischer Sicht auch durchaus gesund. Die anhaltende Uneinigkeit der OPEC+-Staaten sei aber ein ernstzunehmendes Risiko. Ein nahes Ende der Förderkürzungen würde die jüngste Erholung der Ölpreise sowie der BP-Aktie gefährden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link