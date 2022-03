Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (31.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Heute dürfte es für BP und andere Ölproduzenten spannend werden. Denn heute stehe ein weiteres Treffen des Ölverbunds OPEC+ an. Hierbei würden Fachleute mit einer erneuten moderaten Förderausweitung rechnen. Dass die OPEC+, zu der auch Russland gehöre, ihre Produktion stärker hochfahre, halte Commerzbank-Experte Carsten Fritsch für unwahrscheinlich.Die Gruppe dürfte sich in ihrer Auffassung bestätigt fühlen, dass der Ölpreisanstieg vor allem durch geopolitische Risiken getrieben worden sei und nicht durch einen Angebotsengpass. Zudem dürfte der Lockdown in der chinesischen Finanzmetropole Shanghai die OPEC+ in ihrer Vorsicht bestärken, was mögliche Risiken für die Ölnachfrage betreffe, so Fritsch. Der Schritt Chinas sei Folge des rigorosen Vorgehens gegen die Corona-Pandemie. Die ohnehin fragile Binnenkonjunktur der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt werde dadurch zusätzlich belastet. China sei eines der weltweit größten Energieverbrauchsländer.Indes hätten die Ölpreise am Mittwoch einen Teil ihrer jüngsten Verluste aufgeholt. Zuletzt habe ein Barrel Brent 113,59 US-Dollar gekostet. Das seien 3,36 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für WTI-Öl sei um 3,49 Dollar auf 107,73 Dollar gestiegen.Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dominiere nach wie vor den Rohölmarkt. Am Dienstag hätten Annäherungssignale zwischen den Kriegsparteien für deutlich fallende Erdölpreise gesorgt. Allerdings treffe die russische Ankündigung, die Kampfhandlungen bei Kiew zu reduzieren, in der Ukraine und im Westen auf Skepsis. Am Mittwoch habe Russland nun davon gesprochen, dass noch kein Durchbruch in den Verhandlungen erreicht worden sei. Die Erdölpreise würden daher wieder steigen.BP verdiene dank anhaltend hoher Ölpreise weiterhin prächtig. Zudem investiere der Konzern kräftig, um auch bei der E-Mobilität, im Wasserstoffsektor und natürlich bei den Erneuerbaren Energien zukünftig zur Weltspitze zu gehören. Bei den institutionellen Investoren komme diese Entwicklung gut an. Mit einem KGV von 7 sei die Aktie immer noch sehr günstig bewertet.Anleger können hier weiterhin zugreifen (Stopp: 3,40 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link