Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (28.09.2018/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Aktienanalyst Oliver Drebing von der Nord LB:Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Öl & Gas-Sektor die Aktie des Öl- und Gasproduzenten BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) zu kaufen.Die Innenfinanzierungskraft jedes der sieben börsennotierten Unternehmen unserer Vergleichsgruppe global operierender Öl- und Gaskonzerne (Chevron, Exxon Mobil, BP, Royal Dutch Shell, ENI, Total, Repsol) deckte die Dividendenzahlungen spätestens mit H2/2017 ab (freier Cash flow > Dividende), so Oliver Drebing, Analyst der Nord LB.Die Nordseesorte Brent habe am 26. September 2018 mit einem Abrechnungspreis von USD 81,34/bbl (bbl: Barrel) ihren Höchststand seit Ende September 2014 (niedrigster Tagesmittelwert am 15. Januar 2016: USD 28,94/bbl) markiert. Die Ölmärkte hätten das Szenario einer Unterversorgung durchgespielt, hervorgebracht durch die Produktionsausfälle in Venezuela (Verfall der Infrastruktur als Folge von U.S.-Sanktionen). Die kommende Scharfschaltung von U.S.-Sanktionen am 4. November würden zudem den Iran hindern, die Ausfuhren zu steigern. Die OPEC habe sich U.S.-Forderungen widersetzt, die Minderproduktion auszugleichen.Die bislang letzte Phase einer globalen Überschussproduktion habe mit Q4/2016 geendet. Die Drosselung der Produktion der OPEC, Russlands sowie zehn weiterer Länder um 1,7 Mio. bbl/Tag, gerechnet vom Produktionsniveau des Oktober 2016, sei diszipliniert umgesetzt worden. Zugleich sei ein in dieser Höhe zuvor nicht erwarteter Anstieg der Energienachfrage Chinas erfolgt. Gegenläufig habe die Volumenentwicklung der unkonventionellen U.S.-Rohölproduktion gewirkt. Für September 2018 schätze die U.S. Energy Information Administration/EIA, dass die Rohölfördermengen des Permian Basin das Vorjahresniveau um 33,3%, die Förderung des September 2016 um 68,0% übertreffen würden. Insgesamt hätten die USA per Juni 2018 eine Erdöl-Mehrproduktion von 1,60 Mio. bbl/Tag (vs. Vj.) verzeichnet. Die Förderung habe mit 10,67 Mio. bbl/Tag knapp sowohl die geschätzten Volumina Saudi-Arabiens (Juni 2018: 10,44 Mio. bbl/Tag, Steigerung um 0,37 Mio. bbl/Tag) wie Russlands (10,44 Mio. bbl/Tag, Abnahme um 0,51 Mio. bbl/Tag) übertroffen.Der für die Notierungsverläufe am Rohölmarkt relevante Blick auf die kommerziellen U.S.-Ölreserven signalisiere eine Entspannung (per 21. Sep.: -15,9% vs. Vj.).Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die BP-Aktie mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel laute GBP 6,25. (Analyse vom 27.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "BP plc.": Keine vorhanden.