Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

2,8645 EUR -1,19% (10.09.2020, 10:58)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,5895 GBP -1,26% (10.09.2020, 11:00)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (10.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der britische Energieriese habe kürzlich ambitionierte Ziele bekannt gegeben, wonach man bis spätestens 2050 klimaneutral werden wolle. Bereits in den vergangenen Jahren habe BP immer wieder größere Investitionen im Bereich der Erneuerbaren Energien getätigt. Nun habe der Konzern erneut zugeschlagen und sich für 1,1 Mrd. USD 50% an zwei von Equinor betriebenen Windparks in den USA gescihert. Die beiden Unternehmen hätten zudem verkündet, dass sie auch in Zukunft bei verschiedenen derartigen Projekten in den USA zusammenarbeiten wollten.BP mache weiter ernst bei der stärkeren Fokussierung auf Erneuerbare Energien. Der britische Energieriese habe allerdings noch einen sehr weiten Weg vor sich. Die aktuell niedrigen Ölpreise und die damit niedrigeren Gewinne würden diese ohnehin schon schwierige Aufgabe natürlich nicht gerade einfacher machen. Dementsprechend hänge die BP-Aktie weiterhin in einem Abwärtstrend fest. Anleger sollten deshalb nach wie vor an der Seitenlinie verharren und nicht zugreifen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:2,883 EUR -0,88% (10.09.2020, 11:11)