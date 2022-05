Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,9255 EUR +0,11% (20.05.2022, 08:36)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,865 EUR -2,35% (19.05.2022)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,13 GBP -2,28% (19.05.2022)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (20.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP) ein klarer Kauf.Die Aktie von BP befinde sich weiterhin in Schlagdistanz zum kürzlich markierten Mehrjahreshoch. Das Marktumfeld mit anhaltend hohen Öl- und Gaspreisen spiele dem britischen Energieriesen indes nach wie vor voll in die Karten. So hätten sich die Ölpreise am Donnerstag nach deutlichen Vortagsverluste wieder gefangen und etwas zugelegt.Von den Vortagesverlusten hätten die Ölpreise jedoch nur einen kleinen Teil wettgemacht. Wie schon am Vortag habe die sehr trübe Stimmung an den Aktienmärkten die Ölpreise gedämpft. "Einen ölmarktspezifischen Grund für den Preisrückgang gestern gab es nicht", habe Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank, kommentiert. "Wir führen den Preisrückgang daher eher auf externe Einflussfaktoren wie den Ausverkauf an den US-Aktienmärkten zurück." Am Donnerstag habe sich die Talfahrt an den Aktienmärkten in Europa fortgesetzt. Dies habe die Erholung der Ölpreise gedämpft.Die Rohölpreise würden sich schon seit längerem in einer Spanne von etwa 15 Dollar bewegen, würden sich aber meistens über der Marke von 100 Dollar halten. Dass sie nicht stärker fallen würden, hänge vor allem an dem weltweit knappen Angebot, nachdem vornehmlich westliche Länder scharfe Sanktionen gegen Russland wegen des Kriegs in der Ukraine ergriffen hätten. Ein Öl-Embargo seitens der Europäischen Union lasse wegen Widerstands einiger Länder jedoch weiter auf sich warten.Mit Material von dpa-AfxBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: