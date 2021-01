Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,2205 EUR +1,55% (07.01.2021, 10:20)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,223 EUR +0,16% (07.01.2021, 10:07)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,91 GBP +1,07% (07.01.2021, 10:08)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (07.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Um fast sieben Prozent habe sich die Aktie von BP gestern verteuern können. Nach einem derartigen Kurssprung wären Gewinnmitnahmen im heutigen Handel keine Überraschung. Doch es bahne sich für den Handelsstart ein weiterer Kursanstieg an. Dies liege auch ganz klar an den Ölpreisen.Denn Brent- und WTI-Öl hätten sich erneut verteuert. Neben den Förderkürzungen der OPEC+ habe die Meldung geholfen, dass die Rohöl-Lagerbestände in den USA gesunken seien. Mit einem Rückgang von knapp acht Millionen Barrel sei deutlich mehr Öl verbraucht worden, als Experten im Vorfeld erwartet hätten (1,8 Millionen Barrel). Bereits in der Vorwoche seien die Vorräte um knapp sechs Millionen Barrel gesunken.Die Chancen auf eine deutliche Erholung der Wirtschaft in den USA - aber auch in vielen anderen wichtigen Volkswirtschaften - würden weiter steigen. Dementsprechend robust würden sich derzeit die Ölpreise präsentieren - und die Aktienkurse von Energieproduzenten wie BP.Anleger können bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite: 5,3 Prozent) nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte im Zuge des jüngsten Kurssprungs nun auf 2,40 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 07.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: