London-Aktienkurs BP-Aktie:

311,85 GBp +0,52% (16.07.2020, 14:30)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (16.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Trotz einer zuletzt relativ robusten Ölpreisentwicklung und anhaltend positiver Analystenkommentare habe sich die BP-Aktie weiterhin in schwacher Verfassung gezeigt - ein klarer Grund zur Besorgnis. Womöglich würden einige Marktteilnehmer fürchten, dass BP dem Beispiel von Royal Dutch Shell folgen müsse und ebenfalls die hohe Dividende (die nicht aus den laufenden Erträgen finanziert werden könne) kürzen müsse. Ein Kauf der BP-Aktie dränge sich aktuell nicht auf. Wer bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 3,20 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:3,4545 EUR -0,50% (16.07.2020, 14:41)Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:3,4665 EUR +0,10% (16.07.2020, 14:11)