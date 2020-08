Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,1115 EUR +0,57% (03.08.2020, 13:31)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

276,45 GBp +0,47% (03.08.2020, 13:32)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (03.08.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der britische Energieriese werde morgen seine Zahlen für das zweite Quartal vorlegen. Aufgrund der in diesem Zeitraum sehr schwachen Ölpreise und der weltweiten Lockdowns dürfte BP tiefrote Zahlen ausweisen. Daher dränge sich eine für viele Anleger wichtige Frage auf: Könne die hohe Dividende aufrechterhalten werden? Denn aktuell würden Analysten für das Gesamtjahr mit einem Verlust von 0,38 USD je Aktie rechnen. Für das kommende Jahr werde ein Gewinn von 0,26 USD erwartet. Dennoch würden die Aktionäre gemäß der aktuellen Dividendenpolitik der Briten (zuletzt habe es 10,5 USD pro Quartal gegeben) in diesem Jahr eine Ausschüttung von 0,42 USD pro Anteil erhalten.BP verfüge zwar über eine solide Kostenstruktur, viele Projekte, welche Umsatz und Gewinne in den kommenden Quartalen wieder ankurbeln könnten, und eine solide Bilanz. Dennoch sei die Zahlung einer sehr hohen Dividende aus der Substanz ein großes Risiko. Schließlich dürfte die stärkere Ausrichtung des Konzerns auf Erneuerbare Energien, Elektromobilität und/oder Wasserstoff in den kommenden Jahren Milliarden verschlingen.Wie aktuell sämtliche Energieaktien habe sich auch BP trotz einer robusten Ölpreisentwicklung zuletzt relativ schwach präsentiert - das sei ganz klar ein schlechtes Zeichen. Bei der kürzlich ausgestoppten BP-Aktie dränge sich vorerst kein Neueinstieg auf. Anleger sollten noch abwarten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2020)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:3,12 EUR -0,56% (03.08.2020, 13:45)