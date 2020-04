Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,884 EUR -4,57% (03.04.2020, 13:27)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,8755 EUR -3,73% (03.04.2020, 13:11)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

3,41 GBP -4,87% (03.04.2020, 13:14)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London-Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (03.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Öl- und Gaskonzerne hätten zurzeit einen schweren Stand. Der niedrige Ölpreis und der Nachfrageeinbruch belaste die gesamte Branche. Unabhängig von externen Effekten, sehe der britische Energiekonzern BP intern noch viel Einsparpotenzial. Die gestern angekündigte Maßnahmenliste sei an der Börse gut angekommen - gehe da noch mehr?Die Analysten von J.P. Morgan hätten ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 475 Pence bekräftigt. Der Grund: Die Aktienkurse der Ölkonzerne hätten sich zuletzt von den stark sinkenden aktuellen Ölpreisen abgekoppelt und sich an eher an den Terminkontrakten mit längeren Laufzeiten orientiert. Diese seien zuletzt nicht so stark gefallen. Anleger, die in Aktien von Öl-Konzernen investieren würden, scheinen daher mittelfristig auf eine Erholung des Ölpreises zu setzen. Die Gefahr eines Dividendenausfalls sehe J.P. Morgan eher bei Konkurrent Shell, ENI und Repsol.Die UBS bewerte die Streichung der Investitionen positiv - auch sie würden ihre Kaufempfehlung mit Kursziel 445 Pence bekräftigen.Credit Suisse hingegen senke das Ziel auf 375 Pence und belasse die Einstufung auf "halten". Das neue Kursziel reflektiere reduzierte Konjunkturprognosen. Positive Währungseffekte hätten einer deutlicheren Kurszielsenkung aber entgegengewirkt.Das Marktumfeld für den Energieriesen bleibe hart. Durch den Ölpreisverfall würden die Margen im erheblichen Umfang sinken.Mutigen Anlegern bietet es jedoch eine gute Gelegenheit auf einen Turnaround zu spekulieren, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". Dieser sollte mit einem Stopp bei 2,70 Euro abgesichert werden, um große Verluste zu vermeiden. (Analyse vom 03.04.2020)Mit Material von dpa-AFX