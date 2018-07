Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

6,382 EUR +0,17% (27.07.2018, 13:06)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

GBP 5,64 -0,09% (27.07.2018, 13:14)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (27.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der Konzern tätige die größte Akquisition seit dem Jahre 1999. So übernehme er für 10,5 Mrd. USD das Schieferölgeschäft des Bergbauriesen BHP Billiton. Ferner habe man die erste Dividendenerhöhung seit 2014 und ein Aktienrückkaufprogramm bekannt gegeben.BP möchte eigene Anteilscheine im Volumen von sechs Mrd. USD zurückkaufen. Die genaue Höhe der Dividendenanhebung sei bisher noch nicht bekannt gegeben worden. Es werde jedoch spätestens mit der Bekanntgabe der Quartalszahlen am 31. Juli geschehen. Letztlich habe das Unternehmen jedes Quartal 0,10 USD an die Anteilseigner ausgeschüttet, woraus sich auf das Gesamtjahr hochgerechnet eine Dividendenrendite von 5,4% errechne.Die Aussichten für BP seien gut, die Bilanzstärke enorm und die Bewertung mit einem 2019er KGV von 12, einem KBV von 1,4 und einer Dividendenrendite von wahrscheinlich bald 6% immer noch moderat.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: