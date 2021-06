Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,886 EUR +0,10% (17.06.2021, 13:53)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,88 EUR +0,52% (17.06.2021, 13:35)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

3,30 GBP -0,35% (17.06.2021, 13:39)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (17.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Es laufe weiterhin rund für die BP-Aktie, die in dieser Woche ein neues Corona-Hoch markiert habe. Rückenwind gebe es für die Dividendenperle (aktuelle Rendite: 4,5%) weiterhin von den Rohstoffmärkten. So hätten die Ölpreise am Mittwoch erneut mehrjährige Höchststände erreicht.Als Treiber am Rohölmarkt gelte v.a. die robuste Konjunktur in großen Industriestaaten und die gute Stimmung an den Aktienmärkten. Hierzu würden in erster Linie die fortschreitenden Corona-Impfkampagnen beitragen. Nach Einschätzung von Experten der DekaBank würden auch Sorgen um eine Verzögerung der Rückkehr des Irans als Rohöl-Exporteur die Erwartungen auf weitere Preisanstiege verstärken. Darüber hinaus seien die Ölpreise auch durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA gestützt worden. Nach Zahlen des US-Energieministerium seien die landesweiten Erdölbestände in der vergangenen Woche kräftig gefallen. Schon am Vortag habe das American Petroleum Institute (API) ähnliche Zahlen veröffentlicht und damit die Ölpreise angetrieben.Die aktuelle Lage an den Ölmärkten spiele BP natürlich voll in die Karten. Die Aussichten für den britischen Energieriesen würden daher gut bleiben. Die günstig bewertete und charttechnisch formstarke Aktie sei daher nach wie vor ein Kauf. Zur Absicherung sollte ein Stopp bei 3 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: