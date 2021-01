Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,1665 EUR +0,73% (28.01.2021, 15:52)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,1775 EUR -0,77% (28.01.2021, 15:38)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

280,40 GBp -0,69% (28.01.2021, 15:39)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (28.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BP-Aktie habe im frühen Handel in einem ohnehin schwachen Marktumfeld kräftig im Minus notiert. Inzwischen habe sich der Kurs zumindest wieder etwas stabilisiert. Ein Grund hierfür sei die Intraday-Erholung der Ölpreise, die ins Plus gedreht seien. Und hier dürfte es spannend bleiben.Im weiteren Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten stärker in den Mittelpunkt rücken. Das Interesse richte sich vor allem auf Daten zur Wirtschaftsleistung in den USA in Q4/2020, die am Nachmittag erwartet würden. Die Kennzahlen in der größten Volkswirtschaft der Welt könnten neue Impulse bei den Ölpreisen liefern.Indes sehe Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank einen weiteren Grund für den jüngsten Rückgang der Ölpreise und verweise auf die Klimapolitik der neuen US-Regierung. Es stelle sich immer mehr heraus, dass die Ausrichtung auf erneuerbare Energien und Klimaschutz ein Top-Thema der künftigen Regierungspolitik in den USA sein dürfte. Nach Einschätzung von Weinberg könnten dies die Produktion von fossilen Energieträgern in den USA ausbremsen und die Nachfrage belasten, da hier Subventionen gekürzt werden sollten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link (Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BP-Aktie: