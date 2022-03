XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (24.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Experten von Deutsche Bank Research und der US-Investmentbank Morgan Stanley hätten den Energiesektor erneut genauer unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse der beiden Studien dürften den Anteilseignern von BP durchaus gefallen. Denn der Blue Chip gehöre bei beiden Bankhäusern zu den Branchenfavoriten.James Hubbard, Analyst von Deutsche Bank Research, habe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Öl- und Gaspreiserwartungen angehoben, nachdem die Ölpreise als Folge der russischen Invasion in die Ukraine zuletzt stark gestiegen seien. Für viele Unternehmen ergäben sich damit deutlich höhere Gewinnschätzungen. Indes habe Hubbard das Kursziel für die BP-Aktie leicht von 455 auf 450 GBp gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen. Die Kurszielsenkung habe er mit dem Einfluss herausgerechneter Russland-Geschäfte begründet. Der britische Ölkonzern bleibe jedoch nach Shell seine zweite Branchenwahl.Derweil habe die US-Investmentbank Morgan Stanley die BP-Aktie von "equal weight" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 465 auf 490 GBP erhöht. Analyst Martijn Rats schätze den europäischen Energiesektor in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie attraktiv ein, änderte jedoch seine Präferenzliste hin zu BP. Der britische Ölriese erwirtschafte die höchsten Renditen im Bereich der Öldistribution und sei nun gemeinsam mit Shell sein bevorzugter Wert. Russland-Risiken seien in der Aktie eingepreist und die Strategie der Briten werde klarer. Statt ENI geselle sich nun BP zu als weitere Sektorfavorit zu Shell hinzu.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:4,70 EUR +1,03% (24.03.2022, 10:12)