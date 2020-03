Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,708 EUR -20,85% (09.03.2020, 16:08)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,6845 EUR -19,89% (09.03.2020, 15:54)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

315,20 GBp -20,24% (09.03.2020, 15:54)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London-Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (09.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Das heutige Blutbad am Ölmarkt habe natürlich auch die Aktie des britischen Energieriesen drastisch einbrechen lassen. Die BP-Aktie gebe aktuell um satte 20% nach. Mittlerweile sei der Kurs wieder auf dem Niveau von Mitte 2010 gefallen. Zur Erinnerung: Damals sei die BP-Aktie im Zuge der Explosion der Deepwater Horizon kräftig eingeknickt. Damals sei BP aber weitaus schlechter als heute da gestanden. Die tatsächlichen Belastungen für den Konzern seien 2010 höchst ungewiss gewesen. Je länger es gedauert habe, das Leck zu schließen, desto größer seien die Sorgen um die Existenz des gesamten Unternehmens geworden.Der historische Einbruch der Ölpreise stelle für Ölproduzenten wie BP natürlich auch eine erhebliche Herausforderung dar. Bei einem anhaltend niedrigen Preisniveau dürften die Gewinne deutlich sinken. Und dies ausgerechnet in einer Phase, in der BP & Co im Raffineriegeschäft weniger verdienen würden und die Ölriesen zusätzlich noch ihre Geschäftsmodelle nachhaltiger gestalten wollten. Dies bedürfe hoher Investitionen. Gut möglich daher, dass BP dann entscheiden müsse, ob eher die Zukunftsinvestitionen oder die Dividenden gekürzt würden. Doch angesichts der Tatsache, dass die Dividendenrendite bei aktuell bei fast 10% (!) liege, wäre selbst eine Halbierung kein Beinbruch mehr.Die Lage am Ölmarkt sei wirklich ernst. Ein anhaltender Preiskrieg zwischen den wichtigsten Förderstaaten würde BP erhebliche Probleme bereiten. Dennoch könnten mutige Anleger angesichts der drastischen Kursverluste der vergangenen Tage allmählich durchaus darüber nachdenken, wieder erste Positionen bei der nun sehr günstig bewerteten Dividendenperle aufzubauen. Wichtig - wie bei grundsätzlich jeder Aktienspekulation - sei hier natürlich eine konsequente Verlustbegrenzung mithilfe eines Stoppkurses. Dieser sollte bei 2,90 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen AktienanalyseBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: