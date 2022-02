Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,766 EUR +0,85% (16.02.2022, 09:39)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,742 EUR +0,08% (16.02.2022, 09:25)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

397,85 GBp +0,13% (16.02.2022, 09:26)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (16.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Mit der BP-Aktie sei es über viele Wochen stetig weiter bergauf gegangen. Nun habe es aber deutliche Rücksetzer gegeben. Der Hauptgrund für den gestrigen Kursrückgang sei schnell gefunden: Die Entspannungssignale im Russland-Ukraine-Konflikt hätten die Ölpreise am Dienstag deutlich unter Druck gesetzt.Ein Barrel der Nordseesorte Brent habe am Nachmittag 92,30 US-Dollar gekostet. Das seien 4,32 Dollar weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 4,54 Dollar auf 90,91 Dollar gefallen.Inmitten des Konflikts mit der Nato um die Ukraine habe Russland laut eigenen Angaben nach Manövern mit dem Abzug von Truppen im Süden und Westen des Landes begonnen. Die Ölpreise hätten mit deutlichen Kursverlusten reagiert. Schließlich sei Russland ein wichtiges Ölförderland. Bei einer Eskalation würden weitreichende Sanktionen drohen, die auch den Erdöl- und Erdgassektor betreffen könnten. Bereits am Montag sei Hoffnung aufgekeimt, als der russische Außenminister Sergej Lawrow die Fortsetzung von Verhandlungen mit der Nato und den USA empfohlen habe.Am Montag hätten die Erdölpreise zuvor ihr höchstes Niveau seit Herbst 2014 erreicht. Mit dem jetzigen Rückgang hätten sie sich jedoch von der Marke von 100 Dollar entfernt. Viele Beobachter hätten zuletzt ein Überschreiten dieser Marke erwartet.Dividendenjäger können bei der mit einem KGV von 8 und einem KBV von 1,1 immer noch günstig bewerteten Aktie nach wie vor an Bord bleiben (Stopp: 3,70 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link