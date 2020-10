Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

2,192 EUR +0,16% (30.10.2020, 11:31)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

2,1895 EUR +1,84% (30.10.2020, 11:16)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

1,95 GBP +0,82% (30.10.2020, 11:29)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (30.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Aktie von BP lasse sich einfach nicht aus der Reserve locken. Am Dienstag habe das britische Mineralölunternehmen seine Q3-Zahlen veröffentlicht, die sogar deutlich besser ausgefallen seien als befürchtet. Doch die schlechte Stimmung wegen der harten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie schlage sich stark auf die Aktie nieder.Für die BP-Aktie gebe es keinen Halt mehr. Nachdem der Wert die letzten Unterstützungen unterschritten habe, scheine es jetzt weiter bergab zu gehen. Dabei sei der Kurs zuerst vor rund zwei Wochen unter das März-Tief bei 222,90 Pence und kurz darauf unter das Tief von 1999 bei 203,50 Pence gerutscht. Am Dienstag sei das Papier zudem unter die psychologisch wichtige 200-Pence-Marke gefallen und löse damit ein starkes Verkaufssignal aus.Aus charttechnischer Sicht sollte der Abverkauf erstmal weitergehen, da das Handelsvolumen während der Abwärtsbewegung sowie die Trendstärke weiterhin zugenommen habe. Der Kurs sollte sich dabei entlang der Trendlinie nach unten bewegen. Kurzfristig seien dabei Rücksetzer bis rund 165 Pence wahrscheinlich.Ein Einstieg drängt sich daher aktuell noch nicht auf, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Wer die Dividendenperle bereits im Depot habe, sollte den Stoppkurs bei 2,10 Euro beachten. (Analyse vom 30.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: