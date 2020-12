Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (04.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der vergangene Monat sei für die BP-Aktie ein Befreiungsschlag gewesen. Die Hoffnung auf einen baldigen Corona-Impfstoff habe die Ölbranche stark beflügelt. Auch das Chartbild der BP-Aktie habe sich dabei wieder deutlich aufgehellt. Sie habe gleich mehrere Kaufsignale generiert und könnte sich jetzt weiter nach oben bewegen.Am 9. November sei das Papier des britischen Konzerns nach der erfreulichen Nachricht über einen baldigen Corona-Impfstoff aus ihrem mittelfristigen Abwärtstrend ausgebrochen, den es seit Januar ausgebildet habe. Mit einem kräftigen Kurssprung habe die BP-Aktie dabei die Trendlinie bei 2,40 Euro und die 50-Tage-Linie bei 2,52 Euro durchbrochen.Zwar habe sich die Aufwärtsbewegung verlangsamt, dennoch habe sich der Kurs weiter nach oben kämpfen können und habe Mitte November die 100-Tage-Linie bei 2,86 Euro überschritten. Daraufhin habe der Wert erneut zugelegt und ein Zwischenhoch bei 3,14 Euro markiert.Nach dem Kursdesaster der letzten Monate habe sich das Chartbild allmählich wieder aufgehellt. Wer bereits investiert sei, bleibe dabei und beachte den Stopp bei 2,10 Euro, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: