London-Aktienkurs BP-Aktie:

529,705 GBp +1,05% (04.01.2018, 10:31)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (04.01.2018/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF).BP habe mitgeteilt, dass die US-Steuerreform zu einer Sonderbelastung in Q4 2017 von rd. 1,5 Mrd. USD führen wrede, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Diermeier gehe aber davon aus, dass sie sich zumindest langfristig positiv auf die Ergebnisentwicklung des Ölgiganten auswirken werde. Die Lage am Ölmarkt bleibe indes unübersichtlich. Der Analyst habe seine EPS-Prognosen teilweise angepasst. Die Dividendenrendite sei mit 5,6% (2018e) attraktiv.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die BP-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 530 GBp bekräftigt. (Analyse vom 04.01.2018)Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:5,956 EUR +1,05% (04.01.2018, 10:18)