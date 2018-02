Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

5,406 EUR +0,11% (13.02.2018, 14:03)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

479,20 GBp +0,08% (13.02.2018, 14:04)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (13.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Achim Wittmann, Investmentanalyst von der LBBW:Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF).BP habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 sein bereinigtes Nettoergebnis mit 6,2 Mrd. USD mehr als verdoppelt (+139%). Im Schlussquartal habe der Konzern mit einem Ergebnis von 2,1 Mrd. USD (VJ 0,4 Mrd. USD) die Markterwartungen (1,9 Mrd. USD) übertreffen können, was jedoch nicht zuletzt an einer deutlich geringer als erwarteten Steuerquote gelegen habe.Im operativen Bereich habe insbesondere das Upstreamgeschäft überzeugt. Getrieben durch höhere Preise und eine um 18,1% gestiegene Produktionsmenge habe BP in diesem Segment ein Quartalsergebnis von 2,2 Mrd. USD erzielt (VJ 0,4 Mrd. USD). Bezogen auf das Gesamtjahr sei die Produktion dank des erfolgreichen Starts von sieben Großprojekten um 11,7% gestiegen.Das Downstreamgeschäft habe von höheren Raffineriemargen und gestiegenen Produktmengen profitiert. Trotz hohem Ergebnisausweis von 1,5 Mrd. USD (VJ 0,9 Mrd. USD) habe das Segment in Q4 jedoch die Markterwartungen verfehlt, was an dem niedrigeren Beitrag des volatilen Handelsgeschäftes gelegen habe. Die Beteiligung an Rosneft habe im Schlussquartal dank höherer Ölpreise 321 Mio. USD (VJ 135 Mio. USD) zum bereinigten operativen Konzernergebnis beigetragen.Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, bewertet die BP-Aktie unverändert mit "halten". Das Kursziel werde bei 5,30 GBP belassen. (Analyse vom 13.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: