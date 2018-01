ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (17.01.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die BP-Aktie habe am Dienstag deutlich nachgegeben. Neben einer leichten Korrektur der Ölpreise habe den Aktienkurs v.a. eine Meldung des britischen Unternehmens zu den getätigten Zahlungen für die Deepwater-Horizon-Katastrophe aus dem Jahre 2010 belastet. Demnach seien die zuletzt geschlossenen Vergleiche in Q4 2017 mit 1,7 Mrd. USD deutlich höher ausgefallen als bisher erwartet worden sei. Für 2018 gehe BP von Belastungen i.H.v. knapp 3 Mrd. USD aus.Angesichts der hohen Ölpreise seien die restlichen Zahlungen für die Deepwater-Horizon-Katastrophe problemlos zu stemmen. Die Perspektiven für den britischen Energiekonzern, der über eine starke Kostenstruktur, eine sehr solide Bilanz und sehr große Reserven verfüge, seien nach wie vor gut. Zudem der die Bewertung der BP-Aktie immer noch günstig, die Dividendenrendite hoch und das Chartbild aussichtsreich, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.01.2018)Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:5,837 EUR -0,05% (17.01.2018, 14:38)London-Aktienkurs BP-Aktie:516,50 GBp -0,35% (17.01.2018, 14:41)