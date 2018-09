Kursziel

BP-Aktie

(GBP) Rating

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,50 Overweight J.P. Morgan Matthew Lofting 30.08.2018 6,20 Halten Independent Research Sven Diermeier 17.08.2018 6,50 Buy Citigroup Alastair Syme 16.08.2018 6,20 Kaufen LBBW Achim Wittmann 13.08.2018 7,30 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 09.08.2018 6,20 Buy Deutsche Bank Lucas Herrmann 02.08.2018 7,00 Outperform Bernstein Research Oswald Clint 01.08.2018 6,80 Buy Société Générale Irene Himona 01.08.2018 6,65 Outperform Credit Suisse Thomas Adolff 01.08.2018 6,50 Buy Kepler Cheuvreux Bertrand Hodee 01.08.2018

Börsenplätze BP-Aktie:



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

6,14 EUR +0,05% (03.09.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

6,131 EUR -0,42% (03.09.2018, 19:27)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

553,70 GBp +1,17% (03.09.2018, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (04.09.2018/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 7,30 oder 6,20 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc. hat am 31. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2018 bekannt gegeben.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 31. Juli hervorgeht, hat der britische Ölkonzern BP im 2. Quartal von höheren Preisen profitiert und seinen Gewinn deutlich gesteigert.Der bereinigte Nettogewinn sei mit 2,8 Milliarden US-Dollar mehr als vervierfacht worden. Positiv habe sich dabei auch die Beteiligung an der russischen Rosneft ausgewirkt. Der Gewinn sei höher ausgefallen, als von Analysten erwartet. Der Umsatz sei deutlich von 56,5 Milliarden auf 75,4 Milliarden Dollar gestiegen. Die Förderung von Öl und Gas habe BP im Quartal um 1,4 Prozent auf 3,6 Millionen Barrel Öläquivalente pro Tag gesteigert, darin nicht enthalten sei die Rosneft-Beteiligung. Hier seien auch neue Bohrlöcher zum Tragen gekommen. Dank der guten Ergebnisse wolle BP die Dividende zum ersten Mal seit fast vier Jahren erhöhen - auf 10,25 US-Cent. Die Nettoverschuldung konnte BP um 700 Millionen auf 39,3 Milliarden Dollar senken, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Der dort zuständige Analyst Michele della Vigna hat die mit "buy" eingestufte BP-Aktie auf die "Conviction Buy List" hochgesetzt. Das Kursziel wurde zugleich auf 730 GBp belassen. Die neuen Öl- und Gasprojekte von BP stünden an der Schwelle, zu den stärksten der Branche gezählt zu werden, schrieb Michele della Vigna in einer am 8. August vorliegenden Studie. Das Wachstum des Produktionsausstoßes dürfte führend im Sektor sein. Zudem rechne der Analyst mit Verbesserungen beim freien Barmittelfluss und der Freisetzung unproduktiven Kapitals durch Mega-Projekte in den Jahren bis 2022.Bei Independent Research jedoch wird der BP-Titel mit dem Votum "halten" eingestuft und das Kursziel in Höhe von 6,20 GBP bekräftigt. Der bereinigte Nettogewinn des zweiten Quartals 2018 sei hinter seiner optimistischen Prognose zurückgeblieben, so der Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom 17. August. BP habe jedoch die Markterwartungen übertroffen. Erstmals seit Q3 2014 sei die Dividende erhöht worden. Der freie Cashflow (FCF) habe die Ausschüttung an die Aktionäre gedeckt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick: