BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,50 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 22.11.2018 7,00 Kaufen RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 15.11.2018 7,10 Outperform Bernstein Research Oswald Clint 05.11.2018 6,20 Halten Independent Research Sven Diermeier 02.11.2018 6,10 Buy UBS AG Jon Rigby 31.10.2018 6,50 Buy CFRA Jia Man Neoh 31.10.2018 6,20 Buy Deutsche Bank Lucas Herrmann 31.10.2018 7,30 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 30.10.2018 6,65 Buy Berenberg Bank Henry Tarr 30.10.2018

Börsenplätze BP-Aktie:



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

5,856 EUR -1,58% (23.11.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,853 EUR -1,96% (23.11.2018, 22:25)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

512,60 GBp -2,40% (23.11.2018, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (26.11.2018/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 7,30 oder 6,10 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc. hat am 30. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2018 vorgelegt.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 30. Oktober hervorgeht, hat der gestiegene Ölpreis dem britischen Ölkonzern BP im dritten Quartal in die Hände gespielt. Dabei habe das Unternehmen von deutlichen Ergebniszuwächsen im Fördergeschäft und bei seiner russischen Beteiligung Rosneft profitiert. Der bereinigte Nettogewinn sei auf 3,84 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt worden. Dies sei das höchste Quartalsergebnis in mehr als fünf Jahren.Der Umsatz sei um knapp ein Drittel auf 79,5 Milliarden Dollar geklettert. Die Förderung von Öl und Gas habe 3,6 Millionen Barrel Öläquivalente pro Tag betragen, bereinigt um Zu- und Verkäufe und die Beteiligung an Rosneft habe der Zuwachs knapp 7 Prozent betragen. Konzernchef Bob Dudley habe sich zufrieden gezeigt. BP konzentriere sich inzwischen auf stabile Geschäftsfelder und könne so starke Ergebnisse und hohe Barmittel erwirtschaften.Unterdessen kommt BP mit der Übernahme des vom Bergbaukonzern BHP Billiton in einem Mega-Deal von 10,5 Milliarden Dollar zugekauften US-Schieferölgeschäfts gut voran, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Bernstein Research. Das US-Analysehaus hat das Kursziel für BP von 700 auf 710 Pence angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Insgesamt hätten die Zahlen der europäischen Ölkonzerne für das dritte Quartal seine "overweight"-Empfehlung für den Sektor gefestigt, schrieb Analyst Oswald Clint in einer am 5. November vorliegenden Branchenstudie. Clint sei bereits davon ausgegangen, dass der freie Barmittelfluss (Free Cashflow) in diesem Jahr einen Rekord erreichen und diese Entwicklung nachhaltig sein werde. Das dritte Quartal habe an dieser Einschätzung nichts geändert.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick: