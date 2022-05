Kursziel

BP-Aktie

(GBP) Rating

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 5,00 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 19.04.2022 4,50 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 07.04.2022 7,00 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 06.04.2022 3,80 Hold Jefferies Giacomo Romeo 06.04.2022 5,90 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 04.04.2022 4,50 Buy Deutsche Bank James Hubbard 23.03.2022 4,90 Overweight Morgan Stanley Martijn Rats 23.03.2022 4,10 Neutral BofA Securities Christopher Kuplent 08.03.2022 4,50 Buy Berenberg Bank Henry Tarr 28.02.2022 4,80 Kaufen RBI Bernd Maurer, Oleg Galbur 14.02.2022 5,00 Buy Société Générale Irene Himona 11.02.2022

Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,619 EUR +1,01% (02.05.2022, 10:05)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,628 EUR -0,75% (02.05.2022, 09:46)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

390,45 GBp +0,62% (29.04.2022, 15:10)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (02.05.2022/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 7,00 oder 3,80 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc wird am 3. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, hat die britische Investmentbank Barclays mit 700 Pence das höchste Kursziel in Aussicht gestellt. Die Einstufung wurde auf "overweight" belassen. Ein Ölpreis von 100 USD pro Barrel sei nun die Grundannahme für den Energiesektor, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am 6. April vorliegenden Branchenstudie. Jahre unzureichender Investitionen in der Branche hätten nun höhere Preise zur Folge. Ölproduzenten mit einer höheren Gewichtung des Fördergeschäfts dürften folglich stärkere Aufwertungen erfahren als solche mit einem Fokus auf die Verarbeitung und Vermarktung. Bei BP belaste der Wegfall des Gewinnbeitrags der Beteiligung an der russischen Rosneft.Ein niedrigeres Kursziel für BP plc sieht hingegen das Analysehaus Jefferies: Der dort zuständige Analyst Giacomo Romeo hat die Einstufung für die Aktie auf "hold" mit einem Kursziel von 380 Pence belassen. Der Krieg in der Ukraine habe gewissermaßen die Büchse der Pandora geöffnet und Angebotsrisiken und starke Preisschwankungen entfesselt. Die Energiekrise dürfte langfristig wirken und die Knappheit an Gas bis 2030 andauern, schrieb Romeo in einer am 6. April vorliegenden Branchenstudie. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung von BP seit Jahresbeginn spiegele eine komplette Abschreibung des Anteils von BP an der russischen Rosneft wider, obwohl dieser vielleicht noch monetarisiert werden könnte. Auf kurze Sicht habe die Aktie unter anderem deshalb Aufholpotenzial.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Börsenplätze BP-Aktie: