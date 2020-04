Kursziel

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 4,00 Buy HSBC Gordon Gray 23.04.2020 4,00 Buy Kepler Cheuvreux Bertrand Hodee 23.04.2020 4,25 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 21.04.2020 2,60 Equal-Weight Morgan Stanley Martijn Rats 20.04.2020 3,60 Halten Independent Research Sven Diermeier 14.04.2020 3,60 Neutral Credit Suisse Thomas Adolff 07.04.2020 4,40 Buy UBS AG Jon Rigby 07.04.2020 3,00 Sell DZ BANK Werner Eisenmann 02.04.2020 2,75 Underperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 01.04.2020 3,00 Hold Berenberg Bank Henry Tarr 24.03.2020 4,70 Outperform Bernstein Research Neil Beveridge 24.03.2020 27 USD Overweight Wells Fargo Advisors Roger Read 20.03.2020 3,80 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 19.03.2020 36 USD Outperform Raymond James John Freeman 17.03.2020 2,80 Hold Jefferies & Company Jason Gammel 16.03.2020 5,50 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 11.03.2020 - Neutral Piper Sandler Ryan Todd 09.03.2020 4,70 Outperform Sanford C. Bernstein & Co Oswald Clint 09.03.2020

Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,563 EUR -2,49% (24.04.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,622 EUR -0,28% (24.04.2020, 22:26)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

308,60 GBp -2,83% (24.04.2020, 17:38)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (27.04.2020/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 5,50 oder 2,60 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc. wird am 28. April die Zahlen zum ersten Quartal 2020 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat das Kursziel für BP von 720 auf 550 Pence gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Wegen des jüngsten Ölpreiseinbruchs und der noch unklaren Auswirkungen der Coronavirus-Krise habe er seine Ölpreisprognosen für 2020 und 2021 deutlich reduziert, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am 11. März vorliegenden Branchenstudie. Daraus hätten entsprechend niedrigere Gewinnerwartungen für die integrierten europäischen Ölkonzerne resultiert. Für die so genannten "EU Big Oils" habe der Analyst seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre 2020/2021/2022 um durchschnittlich 77/39/17 Prozent heruntergeschraubt.Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat dagegen das Kursziel für BP vor den Quartalsberichten der Branche von 245 auf 260 Pence angehoben und die Einstufung auf "equal-weight" belassen. Der Fokus von Investoren dürfte auf den Ausblicken auf das laufende zweite Quartal und die Zeit danach liegen, schrieb Analyst Martijn Rats in einer am 20. April vorliegenden Branchenstudie. Sollten die fünf Großen - Shell, BP, Total, Eni and Equinor - an ihrer Dividendenpolitik festhalten, so würden sich die Verschuldungsquoten in der Bilanz verschlechtern. Für alle genannten Konzerne mit Ausnahme von Eni hätten sich aber die relevanten Marktrenditen zuletzt verbessert.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Börsenplätze BP-Aktie: