Kurzprofil BOBST Group SA:



Die BOBST Group SA (ISIN: CH0012684657, WKN: 764529, Ticker-Symbol: 4J7, SIX Swiss Ex: BOBNN, Nasdaq OTC-Symbol: BBBSF) ist einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen und Services für die Substratverarbeitung, den Druck und die Weiterverarbeitung in den Bereichen Etiketten, flexible Materialien, Faltschachteln und Wellpappe.



Das 1890 von Joseph Bobst in Lausanne, Schweiz, gegründete Unternehmen BOBST ist in mehr als 50 Ländern vertreten, besitzt 14 Produktionsstätten in 8 Ländern und beschäftigt mehr als 5 600 Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2018 endete, einen Umsatz von CHF 1 635 Millionen. (20.01.2020/ac/a/a)





Prilly (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Capital Fund Management SA baut Short-Position in Aktien der BOBST Group SA leicht aus:Die Leerverkäufer von Capital Fund Management SA haben ihr Short-Engagement in den Aktien der BOBST Group SA (ISIN: CH0012684657, WKN: 764529, Ticker-Symbol: 4J7, SIX Swiss Ex: BOBNN, Nasdaq OTC-Symbol: BBBSF) ein Stück weit aufgestockt.Die Finanzprofis von Capital Fund Management SA mit Sitz in Paris, Frankreich, haben am 16.01.2020 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,49% auf 0,50% der BOBST-Aktien angehoben.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den BOBST-Aktien:0,50% Capital Fund Management SA (20.01.2020)Börsenplätze BOBST-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs BOBST-Aktie:63,40 EUR +0,71% (20.01.2020, 13:30)